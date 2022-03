Wohnmobil an der Kaiserwiese in Nördlingen aufgebrochen

Zwischen Montag und Mittwoch wurde in Nördlingen auf dem Wohnwagenstellplatz ein Wohnmobil aufgebrochen. Der Schaden wird vierstellig beziffert.

Mehrere elektrische Geräte sind zwischen Montag und Mittwoch aus einem Wohnmobil in Nördlingen gestohlen worden. Das Wohnmobil stand in dieser Zeit auf dem Wohnwagenstellplatz an der Kaiserwiese.

Laut Polizeibericht hebelte eine bislang unbekannte Person die Türe und den Seitenkasten des Wohnmobils auf. Die entwendeten elektrischen Geräte haben einen Gesamtwert von rund 1500 Euro. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 09081/29560 Hinweise entgegen.