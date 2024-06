Nördlingen

20:00 Uhr

Wolfermanns letzter Appell als Dekan: Menschen nicht in Schubladen stecken

Plus Der Nördlinger Dekan Gerhard Wolfermann ist in einem Festgottestdienst in den Ruhestand verabschiedet worden. In einem Bereich will er weiter tätig sein.

Von Silke Hampp

„A Hund bist scho“, so würde man in Oberbayern flapsig einen Menschen wie Gerhard Wolfermann loben, meinte Regionalbischof Oberkirchenrat Axel Piper. Einen, der „mit Klugheit und Klarheit, mit Konstanz und Konsequenz, mit klaren Strukturen im Handeln und Denken und eben auch mit Genussfreude und Humor“ seit 20 Jahren als Dekan in der Stadt und darüber hinaus arbeitet und wirkt. Am 1. Oktober 2004 hatte Wolfermann seinen Dienst im Dekanat Nördlingen angetreten. Nun, mit 66 Jahren, wurde er im Rahmen eines Festgottesdienstes „entpflichtet“.

Sowohl in der Laudatio von Piper, als auch in den zahlreichen Grußworten wurde deutlich: Hier geht ein Macher und Motor in den Ruhestand, dem die diakonischen Aufgaben der Kirche besonders am Herzen lagen. Viele Projekte hat er in Nördlingen angestoßen und umgesetzt, sei es bei den evangelischen Kindertagesstätten, der Liselotte-Nold-Schule oder der Diakonie Donau-Ries. Das geplante Hospizprojekt im Wemdinger Viertel wird er selbst nach seiner Pensionierung weiter begleiten.

