„Zucker-Workshop“ der 6. Klassen der Wirtschaftsschule

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten sich zusammen mit Cornelia Zink die enthaltenen Zuckermengen in Süßigkeiten und süßen Getränken. Sie staunten nicht schlecht, als ihnen bewusst wurde, wie viele Zuckerwürfel in manchen Lebensmitteln enthalten sind. Überraschend waren auch die versteckten Zuckermengen in Produkten, bei denen sie Zucker nicht erwarteten. Die möglichen Folgen wie Karies, Übergewicht und Diabetes Typ 2 waren ebenso ein großes Thema. Die Schülerinnen und Schüler hatten so viele Fragen, was uns darin bestärkt, zu diesem Thema weiterhin Präventionsarbeit an der Schule zu leisten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.