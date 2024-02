Zum Welttag des Barkeepers: Welcher ist Ihr Lieblingscocktail?

Am 24. Februar gibt es zwei außergewöhnliche und kuriose Feiertage. Es ist nicht nur Welttag des Barkeepers, es geht auch um diese eine, besondere Weinflasche.

Der Welttag des Barkeepers und die "Open-that-bottle-Night", zu Deutsch die Nacht, an dem man doch bitte diese eine besondere Flasche öffnen soll, werden am 24. Februar gefeiert. Wir haben die beiden Termine zum Anlass genommen, um Passanten in der Nördlinger Innenstadt nach ihrem Lieblingsgetränk zu fragen. Außerdem haben wir uns umgehört, ob sie diese eine Flasche zu Hause aufbewahren, die eben nur zu wirklich besonderen Anlässen geöffnet werden soll.

„Ja, ich mag Cocktails sehr gern. Weil ich aber keinen Alkohol trinke, alkoholfreie Cocktails“, erzählt Joachim Rose aus Nördlingen. Sein Lieblingscocktail sei die „Schwarze Witwe“, ein Getränk mit Johannisbeersaft. Ganz grundsätzlich aber würde er alles Fruchtige mögen. „Früher hatte ich mein eigenes Lokal, damals habe ich über 73 Cocktails ausgeschenkt“, sagt er. Die Rezepte wusste er alle auswendig.

Joachim Rose, 72, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

Zum Tag des Barkeepers auf der Suche nach dem Lieblingscocktail

Andere Passanten dagegen können nicht so viel mit dem Thema Cocktails anfangen. „Cocktails mag ich gar nicht, Wein trinke ich schon, aber eigentlich lieber alkoholfreie Getränke, wie Zitronenwasser, Tees oder Kaffee“, schildert eine Frau.

Nicht nur für Cocktailfans, auch für die Weintrinker ist dieser Samstag ein besonderer Tag: Der Tag, an dem man diese eine besondere Flasche öffnen soll, die besonders oder besonders teuer war. Ob in der Fußgängerzone in Nördlingen wohl Weinliebhaber unterwegs sind?

Martin Fischer, 59, Deinigen Foto: Alicia Geiger

Die besondere Flasche Wein: Ein Bocksbeutel aus Franken

„Ich trinke eher selten Wein“, meint Martin Fischer. Das sei etwas für besondere Anlässe, meistens würde er beim Bier bleiben. Andere Innenstadtbesucher haben ganze Listen von Lieblingsweinsorten, vom Grauburgunder bis zum Luganer. Auch von einer besonderen Flasche Wein, die zu Hause gelagert wird, erzählt ein Herr: Ein Bocksbeutel aus Franken, bei dem er sich schon lange darauf freue, diesen zu trinken.

Aber eins hat sich ganz klar herausgestellt während der Umfrage in dieser Woche: Die Befragten trinken meist lieber Bier als Wein oder Mischgetränke, gerade die Männer.