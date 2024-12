Die „Hennabruck“ wird umgebaut: In Nördlingens Altstadt entstehen neue Wohnungen

Spricht man die Nördlinger auf das Gasthaus „Zum roten Löwen“ an, dann erntet man oft ein Achselzucken. Fragt man aber nach der „Hennabruck“, dann glimmt bei manchem ein Leuchten in den Augen auf. Da wird geschwärmt vom leckeren Essen, das dem der Oma in nichts nachstand. Und von den Partys am Faschingsdienstag, dem Kehraus. Sogar eine Jukebox gab es in der „Hennabruck“, in die man 20 Cent stecken musste. Doch all das ist Vergangenheit, das Gasthaus ist geschlossen und in der Sitzung des Bauausschusses ging es am Dienstagabend darum, wie es mit dem Gebäude weitergeht: Neue Wohnungen sollen darin entstehen.

