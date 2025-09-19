„Ich würde es gerne wieder tun“: OB Wittner bewirbt sich für zweite Amtszeit

Im Schnelldurchlauf rast David Wittner durch die vergangenen mehr als fünf Jahre. Obwohl er nur in Stichpunkten nennt, was in dieser Zeit in Nördlingen entwickelt, gebaut, eingeführt oder umgesetzt wurde – und obwohl er dabei kaum Luft holt – dauert es, bis der amtierende Oberbürgermeister die Bilanz seiner ersten Amtszeit den vielen Besucherinnen und Besuchern im Saal des Schlössle in Nördlingen vor Augen geführt hat. Dann stoppt er. Und bewirbt sich bei „seiner“ PWG, bei den Bürgerinnen und Bürgern, um eine zweite Amtszeit.

Der Rückhalt der Parteifreien ist ihm dabei sicher: Die PWG-Vorsitzenden Barbara Wunder und Georg Frank sowie Fraktionsvorsitzender Alexander Deffner sprechen sich für ihn aus. Diejenigen, die an diesem Abend ein Stimmkärtchen bekommen haben, votieren geschlossen für ihn: Zu 100 Prozent wird Wittner von der PWG Nördlingen für die nächste Oberbürgermeisterwahl in Nördlingen am 8. März 2026 nominiert. Interessant ist, wer ebenfalls ins Schlössle gekommen ist: Landrat Stefan Rößle schaut vorbei, Wittners Stellvertreterinnen Rita Ortler und Gudrun Gebert-Löfflad genauso wie mehrere PWG-Bürgermeister aus dem Ries und dem südlichen Landkreis. Darunter auch einer, der bei der kommenden Wahl zum ersten Mal für die PWG antreten wird: Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré. 2020 war er noch als parteiloser Kandidat der SPD ins Rennen gegangen.

Oberbürgermeister-Wahl in Nördlingen: Donauwörths OB Jürgen Sorré wirbt für Wittner

Sorré spricht nicht nur von seiner persönlichen Freundschaft zu Wittner, sondern auch davon, dass die „legendäre Rivalität“ der beiden Großen Kreisstädte im Landkreis „Gott sei Dank“ immer mehr abnehme. Gesunder Wettbewerb sei wichtig, sagt Sorré, doch beide Städte stünden vor ähnlichen Problemen: Verkehr, Digitalisierung oder Kinderbetreuung. Da könne man voneinander profitieren. Sorre: „Ich bin überzeugt, dass Du die Bürger am 8. März überzeugen wirst.“

Wie er das schaffen will, darüber spricht Wittner im Anschluss. Nach dem Staccato-Rückblick – bei dem er betont, dass er all diese Dinge nicht alleine, sondern mit dem Stadtrat, der Stadtverwaltung und vielen mehr geschafft habe – zeigt der Familienvater auf, was er in einer zweiten Amtsperiode gerne erreichen möchte. Wobei Wittner keine konkreten Bauvorhaben nennt. Vielmehr geht es ihm um Ziele für seine Heimatstadt. „Nördlingen wächst aus starken Wurzeln“, etwa. Das habe man zuletzt beim Stadtmauerfest gesehen: Die Stadt habe sich in der Vergangenheit bereits als resilient erwiesen. Nördlingen solle erfolgreich bleiben, an alle denken und sich zukunftsfähig machen, so der Familienvater. Konkret müsse weiterer Wohnraum geschaffen und eine Wärmeplanung erarbeitet werden. Und: „Nördlingen lebt den Zusammenhalt.“ Die Stadt solle die Menschen zusammenbringen, dafür Formate schaffen.

David Wittner: „Ich würde es gerne wieder tun“

Danach wirbt Wittner für sich persönlich: Er sei nahbar, bei den Menschen, wolle dialogorientierte Wahlveranstaltungen anbieten. Es sei wichtig, die Geschichte zu kennen, die Gegenwart zu gestalten – aber auch die Zukunft im Blick zu haben: „Wir müssen Ziele definieren, die auch zu unserer Stadt passen.“ Er sei bewährt im Amt, komme aus der Verwaltung, habe ein gutes Netzwerk und als Parteifreier auch Verbindungen in alle großen Parteien, beziehungsweise zu deren Abgeordneten. Wichtig ist Wittner auch die Handlungsfähigkeit: Die Stadtverwaltung habe Rekordvolumen im Haushalt umgesetzt, die Stadt sei finanziell leistungsfähig, er selbst habe eine große Leidenschaft, zu gestalten. Und nicht zuletzt stehe er für Aufgeschlossenheit: „Jeder Mensch in der Stadt wird gesehen (...) und kann seinen Beitrag leisten.“

Es sei eine Ehre, Oberbürgermeister seiner Heimatstadt zu sein: „Ich würde es gerne wieder tun.“