Weihnachtsmarkt Nördlingen: „Die Leute halten das Geld in den Taschen“

Am vorletzten Tag fiel dann endlich Schnee auf die Nördlinger Innenstadt. Bei winterlicher Kälte schloss der Romantische Weihnachtsmarkt am 23. Dezember schließlich seine Tore. Mit der diesjährigen Saison zeigen sich die Standbetreiber unterschiedlich zufrieden, auch gab es Kritik an der Verkehrssituation am Markt. Die Polizei Nördlingen spricht zwar von einem Weihnachtsmarkt ohne Zwischenfälle, trotzdem berät die Stadt gemeinsam mit den Beamten in Folge des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt das Sicherheitskonzept fürs kommende Jahr.

