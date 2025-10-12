Udo Dreher erhält volle Zustimmung der CSU als OB-Kandidat

Udo Dreher, der vor gut vier Wochen die Öffentlichkeit recht überraschend wissen ließ, dass er für die CSU das Amt des Nördlinger Oberbürgermeisters anstrebt und bei den anstehenden Kommunalwahlen Rathauschef David Wittner ablösen will, steht am Samstagmittag vor rund 150 Zuhörern im Kino 4 des Movieworld. Knapp eine halbe Stunde lang erklärt er kompakt und pointiert, warum er sich eine solche Kandidatur antun will.

Er halte sich für einen Realisten und wisse, wie schwierig es gerade in der Kommunalpolitik sei, einen Amtsinhaber zu schlagen. Dennoch sehe er die Zeit gekommen, „Nördlingen zu drehen“. So laute auch sein Wahl-Slogan, mit dem er zum Ausdruck bringe, dass er bei einem Erfolg einiges anders machen wolle als der amtierende OB. Getragen fühlt sich Udo Dreher daneben von einem für ihn eigens produzierten Song „Zeit, was für Nördlingen zu drehen“ der Band „Saitenschlag“, der ihn durch den Wahlkampf begleiten soll. Ganz wichtig ist Dreher eine „lebendige Innenstadt“, in der es der Einzelhandel durch den Strukturwandel ohnehin besonders schwer habe und nicht noch zusätzliche Erschwernisse brauche. Er macht deutlich, was er etwa von Parkgebühren in der Altstadt halte: Gar nichts. Sie wären für die Geschäfte kontraproduktiv. „Das gebührenfreie Parken ist unser Alleinstellungsmerkmal.“

Dreher: Marktplatz im Sommer tagsüber öffnen

In diesem Kontext müsse auch die Marktplatzsperrung betrachtet werden. Diese passe zu den jetzigen Zeiträumen nicht, wenngleich die jahreszeitliche Unterscheidung im Prinzip schon in Ordnung sei. Drehers Vorschlag: Im Sommerhalbjahr tagsüber öffnen und spätnachmittags ab 17 oder 18 Uhr sowie an Wochenenden zumachen. Eine solche Regelung würde dem Handel entgegenkommen. Die umstrittene Tempo-20-Zone gehöre auf den „Prüfstand“, sagt Dreher weiter. Dabei gelte es, die Belange der Menschen, die in der Innenstadt wohnen, im Blick zu behalten.

Der Kandidat widmet sich im weiteren Verlauf seiner Ausführungen einem Komplex, der in der momentanen öffentlichen Diskussion nicht mehr die große Rolle zu spielen scheint: Dem Umwelt- und Naturschutz. Beides sei für Nördlingen wichtig, jedoch frei von ideologischen Ansätzen. Als Schwerpunkt betrachte er dabei, sich als Stadt auf den Klimawandel mit unterschiedlichen Maßnahmen einzustellen. Bei der Freiflächen-PV gelte es, Augenmaß zu halten. Skepsis äußert er hinsichtlich möglicher Windräder im und am Ries. Zu den Stadtfinanzen hält sich Dreher merklich zurück: „Ich werde mich heute nicht hinstellen und einzelne tolle Projekte in Aussicht stellen.“ Sollte er OB werden, sei erstmal ein Kassensturz angesagt.

Ulrich Lange und Claudia Marb sprechen Grußworte

Zum Schluss verbreitet er Zuversicht. Zwar habe ein Amtsinhaber immer Vorteile. Wie im Sport, lasse sich ein Vorsprung jedoch aufholen. Sein Eindruck: „Es liegt etwas in der Luft“. Im Übrigen sehe er sich nicht als Konkurrent zu David Wittner, sondern als Mitbewerber. Er erfahre Zuspruch, der ihn jeden Tag mehr trage. Unterstützung sagen ihm bei der Veranstaltung Staatssekretär Ulrich Lange und Vizelandrätin Claudia Marb in kurzen Grußworten zu.

Breiter Rückhalt ist Udo Dreher dann bei seiner offiziellen Nominierung sicher: Von den Gästen sind 47 wahlberechtigte CSU-Mitglieder. Alle votieren für ihn – 100 Prozent. Vorgeschlagen hat den 56-jährigen Leitenden Polizeidirektor mit Familienwohnsitz Herkheim Ortsvorsitzende Maximiliane Böckh. Sie sei zusammen mit dem Ortsverband die treibende Kraft für einen eigenen CSU-Bewerber gewesen, betont sie. Böckh nannte einige Kriterien, die bei der Auswahl des Kandidaten ausschlaggebend gewesen seien: Seriosität, Verlässlichkeit, Lebens- und Berufserfahrung, ein ausgleichendes Wesen und Menschlichkeit. All diese erfülle Udo Dreher.