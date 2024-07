Motorradfahrer in Aufhausen durch Ölspur gestürzt: Polizei sucht Verursacher

Ein 41-Jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr wegen einer etwa 20 Meter langen, frischen Ölspur in Aufhausen gestürzt. Er war auf der Hauptstraße von Forheim kommend in Richtung Amerdingen unterwegs. Verletzt wurde er dabei zum Glück nicht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Aufhausen war mit drei Mann vor Ort und kümmerten sich um die Beseitigung der Ölspur. Der Verursacher ist bisher nicht bekannt. Wer dazu Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 in Verbindung setzten. (AZ)

