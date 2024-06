Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Die Polizei kontrolliert einen betrunkenen Fahrer ohne Führerschein. Er erhält gleich zwei Anzeigen.

Ein 56-Jähriger ist in Oettingen ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert am Steuer kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer am Donnerstagmittag einer Verkehrskontrolle Am Sauereck unterzogen. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Anzeigenbearbeitung wurde außerdem bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 56-Jährige erhält nun zwei Strafanzeigen. (AZ)