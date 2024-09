Bild des Monats bei den Film- und Fotofreunden Oettingen

Nachdem es bei den Film- und Fotofreunden Oettingen zwei Clubabende im August gab, wurde zum 2. Mal ein Bild des Monats gekürt. Diesmal erreichte Heinrich Seiler den 1. Platz mit einem Bild der Highlight Towers in München. Die beiden gläsernen Türme sind durch zwei gläserne Brücken verbunden. Das Bild entstand in den frühen Morgenstunden, ein Teil der Büros war bereits beleuchtet. Das Bild erhält seine Dynamik durch die Perspektive, mit der Betonung der Diagonalen. Der nächste Clubabend der Oettinger Fotofreunde findet am Donnerstag, den 19. September 2024 um 19.30 im Gasthof zur Post statt. Gäste sind herzlich willkommen.

Simone Wiedemann