Bild des Monats Februar der Film- und Fotofreunde Oettingen

Mit diesem Bild aus dem Medienhafen Düsseldorf belegte Heinrich Seiler beim Wettbewerb Bild des Monats Februar den 1. Platz bei den Oettinger Film- und Fotofreunden. Gezeigt wird der Treppenaufgang beim Hyatt Hotel. Das Bild lebt von den klaren Linien und als Kontrapunkt dazu das Paar, das Hand in Hand die Treppe hochläuft. Der Fotograf achtete darauf, dass die Personen gegen den Himmel freigestellt wurden. Wer Interesse am Fotografieren hat und sich mit Gleichgesinnten austauschen möchte ist herzlich eingeladen, einen der Clubabende der Film- und Fotofreunde zu besuchen. Der nächste findet am Donnerstag den 5. März um 19:30 im Gasthof Post in Oettingen statt.

