Das ist bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen 2022 alles geboten

Von Bierzeltgaudi mit Partyband über das Wasserfest und den Hammeltanz bis zum Kabarett: Wir haben das Programm der Kirchweih in Oettingen zusammengefasst.

Die Jakobi-Kirchweih findet vom 29. Juli bis 1. August wieder auf dem Oettinger Festgelände Schießwasen, direkt an der Wörnitz, statt. Der traditionelle Auftakt ist am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz mit Musik, Tanz und den Goißlschnalzern. Anschließend zieht ein Festumzug an das Festzelt, wo der Abend der Betriebe gefeiert wird.

Um 20 Uhr erfolgt der Bieranstich durch Bürgermeister Thomas Heydecker sowie das Kirchweih-Anschießen durch die Böllerschützen der Königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft. Im Anschluss sorgt die Band „Flash Dance“ für musikalische Unterhaltung.

Ab 13 Uhr findet am Samstag, 30. Juli, der Festplatz-und Festzeltbetrieb statt. Die bayerische Bierzeltgaudi mit der Partyband „…ohne Filter!“ beginnt um 20 Uhr. Höhepunkt ist am Samstagabend, wenn die Dunkelheit hereingebrochen ist, das Wasserfest mit Barockfeuerwerk und dem Bootskorso mit dem diesjährigen Motto „Kleider machen Leute“. Insgesamt nehmen acht Boote an dem Korso teil. Gruppen werden hierfür keine mehr gesucht, die Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen.

Schleppertreffen mit großem Umzug in Oettingen

Der Flohmarkt auf dem Festgelände beginnt am Sonntag, 31. Juli, ab 10 Uhr. Von 11 bis 14.30 Uhr finden der Frühschoppen und der Mittagstisch auf der Kirchweih statt. Ab 11 Uhr beginnt ebenso das vierte Schleppertreffen zur Jakobi-Kirchweih. Dafür können sich Interessierte mit ihren Fahrzeugen über ein Formular auf der Internetseite der Stadt Oettingen anmelden. Außerdem besteht für Kurzentschlossene noch die Möglichkeit, sich am Sonntag ab 11 Uhr vor Ort am Festzelt anzumelden. Für musikalische Unterhaltung sorgt derweil ab 12 Uhr die Blaskapelle aus Lehmingen.

Um 14 Uhr fahren dann die Schlepper durch die Residenzstadt. Im Anschluss findet die Prämierung und das gemütliche Beisammensein im Festzelt statt. Die Stadtkapelle Oettingen spielt ab 18 Uhr. Die Preisverleihung der Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen beginnt um 20 Uhr im Weinstadl. Ab 22 Uhr ist das große Kirchweih-Glückslos im Festzelt angesetzt. Hier wird für die Verlosung am Sonntag im Festzelt zu jedem Getränk ein Freilos ausgegeben.

Das bietet die Jakobi-Kirchweih Oettingen 2022

Der erste Preis sind vier Eintrittskarten zum Kabarett im Festzelt mit Speis’ und Trank, das am Dienstag, 2. August, stattfindet. Der zweite Preis sind 50 Liter Bier oder alkoholfreie Getränke für eine Gartenparty, inklusive Leihgarnituren. Der dritte Preis ist ein Besuch eines Residenzkonzerts für zwei Personen. Der vierte und fünfte Preis sind je ein Genussgutschein. Wer das Super-Glückslos zieht, erhält für ein Jahr eine Bierrente.

Am Montag, 1. August, dem letzten Tag der Jakobi-Kirchweih, ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr ist der Kinder-und Familiennachmittag, an dem ermäßigte Preise gelten. Um 15 Uhr tritt die Kinder-und Jugendtanzgruppe SVNE-Dancers am Festplatz auf. Außerdem ist der traditionelle Hammeltanz, bei dem jedes Kind eine kleine Überraschung erhält. Neben dem Hauptpreis von 90 Euro gibt es noch viele weitere Sachpreise. Die Showtanzgruppe „Time to dance Oettingen“ hat ab 18.30 Uhr ihren Auftritt auf dem Festplatz. Ab 20 Uhr wird der Kirchweihausklang mit der Partyband „Members“ eingeläutet.

Kabarettistin Luise Kinseher, bekannt als Mama Bavaria, wird ihr Programm „Die Kinseher kimmt“ in Oettingen präsentieren. Foto: Martina Bogdahn

Doch bereits am Dienstag, 2. August, kommt Luise Kinseher mit ihrem Kabarettprogramm „Die Kinseher kimmt“ ab 20 Uhr ins Festzelt. Karten für das Kabarett können bei den Rieser Nachrichten, der Tourist-Information Wemding, dem Museum Fluvius Wassertrüdingen, der Buchhandlung Wilhelm Oettingen und der Tourist-Information Oettingen erworben werden. Der Preis für Erwachsene beträgt 20 Euro, ermäßigte Tickets gibt es für 16 Euro. An der Abendkasse werden die Karten für Erwachsene 23 Euro kosten und die ermäßigten 19 Euro.

Bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen fahren Sammeltaxis

Das Omnibus- und Taxiunternehmen Graf bietet für Gruppen bis maximal sechs Personen ein Sammeltaxi zur Kirchweih an. Reservierungen werden unter Telefon 09082/911633-0 entgegengenommen. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 24 bis 25 Jahren können das Angebot nutzen und mit dem Fiffty-Fiffty-Berechtigungsausweis zum halben Preis fahren.

Besonders Kirchweih-Bürgermeister Manfred Thorwarth freut sich auf die anstehende Jakobi-Kirchweih. Thorwarth ist dieses Jahr in seiner letzten Amtszeit als Kirchweih-Bürgermeister. Er kümmert sich um die Organisation des Festplatzes und die Prozesse hinter der Kirchweih. „Ich freue mich auf regen Besuch und einen friedlichen Festverlauf“, sagt Thorwarth. Er hoffe, dass sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder auf ihre Kosten kommen. Mit Luise Kinseher habe man einen Hochkaräter als Kirchweihnachschlag an Land gezogen. Sein Nachfolger wird Günther Seebauer, der momentan „eingelernt“ wird.