"Der, der mit dem Glas spielt": Menschen hinter dem Historischen Markt

Von Veronika Ellecosta - vor 18 Min.

Der Historische Markt in Oettingen lockt tausende Besucherinnen und Besucher mit Gaukelei, Ritterturnieren und Handwerkskunst an. Ein Blick hinter die Kulissen.

Am Samstagvormittag tröpfeln die Besucherinnen und Besucher erst langsam in die Altstadt von Oettingen. Familien, Freundesgruppen, Paare in Leinenhemden und -hosen und höfischem Gewand bummeln an den Handwerkerständen vorbei und verschaffen sich einen Überblick. Die ersten Trommler sind schon da und marschieren mit lautem Schlag Richtung Saumarkt, die Essensbuden werfen Grill und Ofen an. Die meisten Darstellerinnen und Darsteller gehören zum Inventar des Historischen Marktes: Sie haben die Nacht in den Zeltlagern verbracht und laufen sich jetzt warm.

Der Bettler Foto: Josef Heckl

Der Bettler holt Ernüchterung in die aufkommende Fröhlichkeit. Auch er ist am Samstagvormittag schon da in seinen Lumpen, humpelt durch die Straßen und streckt den Menschen eine Schale entgegen. „Eine milde Gabe“, ruft er dabei und erinnert daran, dass auch mittelalterliche Stadtmauern die unschöne Welt nicht draußen halten können. In diesem Aufzug kommt Vittorio Tartaglia seit einigen Jahren zu Mittelalterfesten.

