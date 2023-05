Deshalb liebt das Ries das Oettinger Kammerorchester

Das Ensemble besticht durch sein Können und seine Kundenfreundlichkeit. Tenor Stefan Schneider stammt ebenfalls aus dem Ries und begeistert mit Arien von Händel.

Ganz Oettingen liebt das Kammerorchester. Nur Oettingen? Nein. Das ganze Ries liebt das Kammerorchester und das Orchester, speziell sein Dirigent Günter Simon, liebt sein Publikum. Das fängt bei der Programmgestaltung an. Eröffnet wurde das Konzert am vergangenen Wochenende mit Werken von Karl Jenkins (*1944) und John Rutter (*1945). Damit dokumentiert Simon, dass er zwar mit dem Prunksaal des Oettinger Residenzschlosses einen Raum aus der Zeit des aufgeklärten Absolutismus bespielt, dass er aber die Hand am Puls der Zeit hat und Werke aufgreift, die nicht oder nur wenig älter sind als viele der beteiligten Musiker. Händel, Bach und Haydn, die bewährten Altmeister, kamen dennoch nicht zu kurz.

Die ausführlichen Informationen über die Personalia von Stefan Schneider, den Tenor aus Belzheim, und Flavia Käfer, die Solo-Oboistin aus Rödelsee, sowie die Werkbeschreibungen, die sich auf dem schlichten Programmblatt finden, sind weitere Beweise für die "Kundenorientierung" und den pädagogischen Impetus des Orchesterleiters. Für langjährige Konzerterfahrung aller Beteiligten spricht auch der kleine Hinweis, das Publikum möge "bitte die Stuhlklammern zwischen den Stühlen nicht entfernen". So sorgt man für ungestörten Musikgenuss.

Residenzkonzerte in Oettingen: Jenkins und Rutter zuerst

Die beiden Briten, die das Konzert einleiten, Karl Jenkins und John Rutter, haben kein Problem mit einer gewissen Nähe zur U-Musik. Jenkins will mit "Palladio" nach eigenen Worten an den italienischen Renaissance-Architekten erinnern; der Rieser Musikfreund erinnert sich an Jenkins‘ Friedensmesse "The Armed Man", die er von Nördlinger Aufführungen (2016 und 2022) kennt. Rutter zieht in den vier Sätzen seiner "Suite for Strings" alle kompositorischen Register und präsentiert populäre Melodien aus England und Schottland in attraktiven, abwechslungsreichen Perspektiven und animiert das Publikum durch dramatische Gestaltung und geschickt eingebaute Soli immer wieder zu Szenenbeifall.

Musikalische Leckerbissen servierte vor der Pause noch der aus Belzheim stammende Tenor Stefan Schneider mit zwei Arien von Georg Friedrich Händel. In einer Stadt mit altphilologischer Tradition lag es nahe, dass die Stücke sich auf die Metamorphosen von Publius Ovidius Naso bezogen. Beide besingen die Liebe, und doch zeigte der Sänger – in Oper und Oratorium gleichermaßen zu Hause – die Unterschiede in den Charakteren der beiden Liebhaber (Schäfer Acis und Gott Jupiter) deutlich auf. Sänger und Orchester bewegten sich auf vertrautem Terrain; das Publikum war bezaubert.

Konzert in c-Moll von Johann Sebastian Bach

Zwei "Selbstläufer" schlossen das Programm ab: Ein für Oboe, Violine und Orchester rekonstruiertes Konzert in c-Moll von Johann Sebastian Bach, das in anderer Instrumentation überliefert ist (BMV 1060), wurde von der Oboistin Flavia Käfer im Zusammenspiel mit dem Dirigenten und Violin-Solisten Günter Simon klangschön und stilsicher und schwungvoll zelebriert. Am schönsten war der Mittelsatz, der gegen Ende eine schöne, ausdrucksvoll vorgetragene Kantilene der Oboe brachte. Günter Simon beeindruckte durch virtuoses temperamentvolles Violinspiel "auf zwei Ebenen". Mit einer zweiten Violin-Solostimme trug die Nördlinger Abiturientin Elena Hauser zum wohlklingenden Spiel bei.

Verstärkt durch Hörner und Holzbläser spielte das Kammerorchester Haydns Sinfonie Nr. 62 (geschrieben hat er über 100), die durchgehend in D-Dur steht, aber durchaus auch geheimnisvolle, moll-getönte Passagen aufweist. Ein Dreiklangsmotiv leitet das Stück ein und wird von Satz zu Satz immer wieder neu dekliniert. Der Beitrag des Fagotts im Menuett bleibt besonders im Gedächtnis.

Für erstklassige Musik und sympathisches Auftreten gab es reichen, anhaltenden Beifall. Dieser wurde mit einer populären Zugabe belohnt, mit der Nähe zur U-Musik anknüpfend an den Beginn des Konzerts: "Pizzicato" aus dem Ballett "Sylvia" von Léo Delibes.