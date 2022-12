Oettingen

12:10 Uhr

Die Filmkritik zu "Mord unter Misteln" aus Rieser Sicht

Plus Für den Tatort "Mord unter Misteln" fanden die Dreharbeiten im Residenzschloss Oettingen statt. Wie kam der etwas andere Weihnachtstatort bei den Riesern an?

Von Verena Mörzl

Unterhaltsam und witzig sagen die einen, die anderen wechselten direkt das Programm. Und auch die Einschaltquoten sprechen nicht gerade für den Weihnachtstatort "Mord unter Misteln", bei dem die Münchner Ermittler Batic und Leitmayr bei Kollege Kalli zum Krimidinner eingeladen waren. Ausgerechnet an Heiligabend hat es in Beckford Hall einen Mord gegeben. Der Butler lag tot auf dem Orientteppich. Die Ermittler müssen das Haus auf den Kopf stellen und den Mörder finden. Wer könnte es gewesen sein? Es gibt inzwischen viele Meinungen zum jüngsten München-Tatort, der zumindest aus Rieser Sicht einzigartig ist: Noch nie vorher wurde das berühmte Krimiformat im Krater gedreht. Was meinen die Rieserinnen und Rieser zu dem Werk?

