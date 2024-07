Restaurierte Krone öffnet bald: So ist der Stand der Dinge

Der Zeitplan ist sportlich: Schon im Laufe des kommenden Jahres sollen in der aufwendig restaurierten Krone Gäste übernachten können, bis Ende 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Architekt Hans-Heinrich Häffner hat am Donnerstag seinen aktuellen Sachstandsbericht im Oettinger Stadtrat vorgestellt. Die aktuell auffälligste Veränderung sei, dass der Neubau jetzt vom Gerüst befreit ist. Voraussetzung dafür sei gewesen, dass die PV-Anlage gekommen ist.

Im Neubau gehe aktuell der Innenausbau weiter. So habe man jetzt die Freigabe zum Schließen der Decken. Die Küchendecke sei aufgemessen und die Küchenmöbel in der Fertigung. Diese sollen im Verlauf des vierten Quartals geliefert werden. Weiterhin seien natürlich auch alle anderen Gewerke wie beispielsweise die Maler und Trockenbauer sehr aktiv; jeden Tag sehe man einen Fortschritt.

Einbau des Treppenhauses steht an

Und auch in der Krone gehe es mit großen Schritten weiter. Im ersten Obergeschoss sei die Innenwanddämmung in mehreren Räumen fertig und die Muster für die Wandverkleidung hängen. Aktuell sei man in Abstimmung mit der Haustechnik für die Bäder. Auch habe man die Lüftungsleitungen im Erdgeschoss in Schächte eingebaut. Jetzt stehe der Einbau des Treppenhauses noch an.

Etwas im Verzug sei man im Kronesaal, sagte der Architekt. Hier habe es Qualitätsprobleme an der Decke gegeben. Gerade finde man eine Lösung, damit der Bodenleger seine Arbeit verrichten kann und die Decke dann im Nachgang erledigt werden kann. Ebenfalls in Arbeit sei der Anbau an den Kronesaal, das letzte Rohbauteil am Saal, das errichtet wird, wie Häffner sagte. Insgesamt sei die Fertigstellung „eine sportliche Angelegenheit“.

Firma Haimerl soll Innentüren liefern

Neben verschiedenen Nachträgen beim Thema Lüftung und Heizung hat der Stadtrat am Donnerstag auch den Auftrag für die Innentüren vergeben. Man habe hier „enorm hohe Anforderungen an den Brandschutz“, sagte Häffner. „Diese Türen sind nicht mit normalen Haushaltstüren vergleichbar“, ergänzte Projektmanager Martin Götz. Der Markt sei unkalkulierbar, so Häffner. So hätten die Angebote zwischen 161.002 und 386.400 Euro gelegen. Den Zuschlag für das günstigste Angebot erhielt mit 161.002 Euro schließlich die Konzeptschreinerei Haimerl aus Ebensfeld (Oberfranken).