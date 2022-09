Oettingen

Feuer im Wohnblock in der Hexengasse wurde absichtlich gelegt

Qualm zieht aus dem Keller an der Außenfassade in der Oettinger Hexengasse hoch. Am Samstag hat es dort gebrannt.

Plus Beim Feuer in einem Oettinger Mehrfamilienhaus soll die Ursache Brandstiftung sein. Nun wird geprüft, ob ein Streit damit zusammenhängt.

Von Verena Mörzl

Das Feuer in einem Oettinger Mehrfamilienhaus hat am Samstag 29 Bewohnerinnen und Bewohner, den Eigentümer sowie Nachbarn aufgeschreckt. Es war im Keller ausgebrochen und dank der örtlichen Feuerwehren schnell gelöscht. Doch seit Montagnachmittag steht fest: Die Brandermittler schließen eine technische Ursache aus. Nach RN-Informationen wird wegen Brandstiftung ermittelt. Die Kriminalpolizei prüft, ob ein Streit in den Stunden vorher mit dem Feuer zusammenhängt.

