Junge Talente setzen dem Violinfestival einen glanzvollen Schlusspunkt

Plus Die Studierenden wagen sich an schwierige Konzertliteratur. Damit geht eine ereignisreiche Konzertwoche zu Ende.

Am Ende eines Musik-Meisterkurses in Oettingen stehen üblicherweise Konzertauftritte der teilnehmenden Studenten. Bei dem gewagten Neuanfang nach dem Abflauen der Corona-Pandemie war es zunächst noch nicht absehbar, dass die Durchführung des Festivals wieder gelingen sollte.