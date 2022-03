Megesheim

vor 48 Min.

Megesheimer verabschieden sich mit Funkenfeuer von der Faschingssaison

Plus Mit "Krachinstrumenten" zogen die Megesheimer Faschingsfreunde zur Feuerstelle. Wie das Funkenfeuer zum neuen Brauch am Kehraus wurde.

Von Corinna Grimmeißen

Spielende verkleidete Kinder, kostümierte Gardemädchen und ein aufgeregter gut gelaunter Pulk an Erwachsenen versammelte sich am Faschingsdienstag vor dem Vereinsheim der Faschingsfreunde Megesheim. Ein ganz normaler Ablauf in der Faschingszeit, könnte man meinen. So darf aber nicht vergessen werden, dass auch in diesem Jahr noch einmal Pause angesagt war für alle Faschingsbegeisterten. Einige Vereine nahmen dies zum Anlass, im kleinen Rahmen zu feiern – frei von großen Menschenansammlungen und stressigen Tagen für die Veranstalter. Auch in Megesheim ging dieser Plan auf: Mit dem sogenannten Funkenfeuer verabschiedeten sich die Ortsansässigen von der diesjährigen Faschingssaison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .