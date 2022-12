"Mord unter Misteln": Münchner Weihnachts-Tatort spielt in Oettingen

Der Münchner Tatort "Mord unter Misteln" mit Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec, Ferdinand Hofer und Sunnyi Melles spielt im Oettinger Residenzschloss.

November 2021. In Oettingen rumort es. Wird in der Residenzstadt tatsächlich ein Tatort gedreht? Die Namen auf den Filmcontainern jedenfalls lassen sich auf den ersten Blick keinem der deutschen Kommissarinnen und Kommissare zuordnen. Doch halt. Irgendwie bekannt klingen "Inspector Francis Lightmyer" und "Detective Constable Ivor Partridge" schon.

Heute ist zumindest dieses Rätsel längst gelöst. Ja, die Münchner Crew drehte im Ries einen Tatort, einen sehr besonderen noch dazu. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember, 20.15 Uhr) soll "Mord unter Misteln" nun endlich im Ersten ausgestrahlt werden. Die Schauspieler Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec, Ferdinand Hofer und Sunnyi Melles verbrachten für die Dreharbeiten mehrere Wochen im Ries. Das außergewöhnliche Drehbuch schrieb Robert Löhr, Regie führte Jobst Oetzmann.

Handlung springt in britisches Herrenhaus der 20er Jahre

Leitmayr und Batic sind in ihrem 90. Fall zu einem Krimidinner beim Kollegen Kalli eingeladen: Ein Opfer, sechs Gäste und jeder oder jede könnte den Mord begangen haben. Vom Münchner Esstisch springt die Handlung jedoch direkt ins historische Setting – ein britisches Herrenhaus in den 1920ern, in dem die beiden als "Detective Chief Inspector Francis Lightmyer" und als "Detective Constable Ivor Partridge" gefordert sind.

Denn ausgerechnet am Heiligen Abend hat es in Beckford Hall – also dem Oettinger Residenzschloss – 1924 einen Mord gegeben. Der Butler liegt tot auf dem Orient-Teppich. Lightmyer und Partridge müssen das englische Herrenhaus auf den Kopf stellen und den Mörder finden. War es die resolute Lady (Sunnyi Melles), die betörende Sängerin (Katharina Schlothauert) oder der prüde Vikar (Joshua Jaco Seelenbinder)? Das Zimmermädchen (Marie Rathscheck) oder der Doktor (Alexander Hörbe)? Je tiefer die beiden Ermittler eindringen in das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, das Beckford Hall umgibt, desto mehr verschmelzen sie mit ihren Rollen – und desto mehr begreifen sie: Bei diesem Dinner wird ein doppeltes Spiel mit ihnen gespielt …

Gute Bewerbung für Tatort-Reihe im Ries

Auch wenn die Schauspieler und Schauspielerinnen vom Ries letztlich relativ wenig gesehen haben, wie Schauspieler Ferdinand Hofer im Interview mit unserer Redaktion vor mehr als einem Jahr gesagt hatte, das Oettinger Schloss und so manches Nördlinger Wirtshaus haben sie ausführlich kennengelernt. Am 26. Dezember wird nicht nur der rätselhafte Mord aufgelöst. Die Rieserinnen und Rieser sehen dann auch, wie sich das Schloss als Kulisse in den München-Tatort einfügt. Sicherlich eine gute Bewerbung für eine wiederkehrende Rieser-Tatort-Reihe, der Rieskrater hätte die ein oder andere prominente Kulisse zu bieten.

