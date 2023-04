Oettingen

06:00 Uhr

Oettingen stimmt sich mit Sport und Spaß auf Special Olympics ein

Plus Oettingen hat den ersten Spiel-, Sport und Gesundheitstag gefeiert. Aufführungen, Sport zum Mitmachen und Essensstände stimmen ein auf einen besonderen Besuch.

Von Pauline Herrle

In Oettingen waren am Sonntag Spiel, Sport und Gesundheit angesagt. In der gesamten Innenstadt, dem Schlossgarten und an den Schulen konnten die Besucherinnen und Besucher auf der Bühne Aufführungen bestaunen, neue Sportarten ausprobieren oder sich an einem der vielen Essensstände verköstigen lassen. Nach einem verregneten Vormittag durfte Bürgermeister Thomas Heydecker den ersten Spiel-, Sport- und Gesundheitstag in Oettingen bei strahlendem Sonnenschein eröffnen. Mit den Worten "Wir feiern die Inklusion" schickte er die Gäste, welche bereits um 11 Uhr in Oettingen an der Showbühne am Markt angekommen waren, los, um die verschiedenen Attraktionen an diesem Tag zu entdecken.

Anlass für den ersten Spiel-, Sport- und Gesundheitstag in Oettingen sind die "Host Town Tage" vom 12. bis zum 15. Juni in Oettingen. Diese finden anlässlich der Special Olympics World Games in Berlin statt. Das "Host Town Projekt" ist ein einzigartiges Projekt, mit dem internationale Sportler zu den Special Olympics in Deutschland willkommen geheißen werden. Das Team von Diakoneo Offene Hilfen Oettingen-Wemding, die unter anderem auch gemeinsamen Sportaktivitäten für Menschen mit und ohne Behinderung anbieten, hatte die Idee, die Stadt Oettingen für die "Host Town Tage" zu bewerben und kam damit auf die Stadt zu, die gleich begeistert einwilligte, so Lisa Heydecker, Sportbeauftragte von Diakoneo. "Als Host Town bekommt man eine Delegation der Special-Olympics-Sportler aus einem anderen Land zu Besuch, um diesen die Kultur und das Leben in den Regionen von Deutschland näherzubringen", erklärte sie. Mehr als 200 Host Towns wurden nach einem Bewerbungsverfahren ausgewählt, die nun Delegationen aus aller Welt in ihrer Heimat empfangen. Oettingen sei die kleinste Kommune, die ausgewählt worden sei, so Lisa Heydecker. "Das macht uns besonders stolz", sagt sie. So wird vom 12. bis zum 15. Juni eine elfköpfige Delegation der kambodschanischen Boccia-Mannschaft in Oettingen zu Besuch sein.

