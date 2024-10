Oettinger Gewinnerin reich beschenkt: Mit Gänseblümchen-Lösung zu 1000 Euro Glück

Ein Gänseblümchen hat Rose Bartelmeß aus Oettingen am Dienstag Glück gebracht. Denn mit diesem Lösungswort hat die 69-Jährige beim Bilderrätsel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen. Auf die richtige Lösung ist sie gleich am Morgen beim Zeitunglesen gekommen, erzählt sie. Zu einem Anruf durchringen konnte sie sich aber erst am Nachmittag. „Und dann hat es tatsächlich geklappt“, freut sich die Rentnerin.

Die 1000 Euro sind der erste Gewinn für die Oettingerin. An Gewinnspielen nehme sie eigentlich nicht teil, nur an den Rätseln in ihrer Tageszeitung. Umso größer ist die Freude jetzt über den unverhofften Geldgewinn. Von den 1000 Euro möchte sie auf jeden Fall ihren beiden Enkeln etwas abgeben. „Jetzt steht ja bald Weihnachten an. Da gibt es bestimmt tolle Geschenke für die beiden“, sagt die 69-Jährige.

Mit dem E-Bike an den Altmühlsee

Und auch sich selbst möchte sie einen Wunsch erfüllen. „Vielleicht kaufe ich mir ein E-Bike. Dann kann ich mit meinen Schwestern einen Ausflug an den Altmühlsee machen. Das ist von Oettingen aus gut möglich.“

Ihre Tageszeitung gehört für Rose Bartelmeß zu jedem Frühstück dazu. Alles, was im Ries passiert, liest sie am liebsten. „Aber auch das Wetter und das Kreuzworträtsel. Das bekomme ich zwar nie ganz fertig, beschäftige mich aber bestimmt eine Stunde jeden Tag damit.“

Neue Heimat in Oettingen gefunden

In Oettingen hat Rose Bartelmeß eine neue Heimat gefunden. Vor 19 Jahren ist sie aus Baden-Württemberg zu ihrem Lebensgefährten in die Storchenstadt gezogen. Dort gefällt ihr vor allem die Nähe zur Natur und der weite Ausblick, den sie von ihrem Haus auf den Wald hat.