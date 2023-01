Oettingen

07:00 Uhr

So sollen in Oettingen mehr als 15 Tonnen CO2 eingespart werden

Serafin von Roon (Mitte) und Konstantin Metzger (links) von der FfE München stellten am Mittwochabend in der Aula der Grund- und Mittelschule Oettingen ihr Klimaschutzkonzept vor.

Plus In Oettingen ist der CO2-Ausstoß pro Person überdurchschnittlich hoch. Nun liegt ein Konzept vor, wie der Rieser Wirtschaftsstandort klimaneutral werden soll.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Um als Kommune einen Beitrag zur Klimawende zu leisten, hat die Stadt Oettingen ein Klimaschutzkonzept erarbeiten lassen. Erste Ergebnisse mit Zielen und Maßnahmen, die es auf diesem Weg zu treffen gibt, hat das zuständige Münchner Forschungsinstitut am Mittwochabend vorgestellt. Was Bürgerinnen und Bürger pro Monat tun müssten, um den Verbrauch zu reduzieren, soll nach dem Modell zunächst nichts mit Verzicht zu tun haben, erklärt der Geschäftsführer der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft (FfE) in München, Serafin von Roon.

