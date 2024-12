Verein Historischer Markt: Stadt übernimmt Kosten für Toiletten

Der Verein Historischer Markt in Oettingen soll finanzielle Unterstützung für die Toilettenanlagen bekommen. Das hat der Oettinger Stadtrat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschlossen. Wie Bürgermeister Thomas Heydecker erläuterte, seien die Rücklagen des Vereins wegen der anspruchsvollen Corona-Jahre aufgebraucht. Man musste ein Minus in Höhe von 33.000 Euro verbuchen. Gleichzeitig seien die organisatorischen Anforderungen und die Kosten, etwa für Sicherheit oder Toiletten, stark gestiegen.

