Stadtrat zum abgesagten Feuerwerk: "Feuer wäre erstklassige Werbung"

Stadtrat Ludwig Däubler kritisiert im Stadtrat, dass das beliebte Feuerwerk am Wasserfest abgesagt wurde. Es sei genug Wasser vorhanden gewesen, die Feuerwehr gut aufgestellt.

Das Wasserfest in Oettingen erfreut sich großer Beliebtheit. Nicht wenige Zuschauerinnen und Zuschauer kommen eigens wegen des Brillantfeuerwerks, das passend zur Musik in den Himmel steigt. Doch wegen der Dürre und der erhöhten Brandgefahr hat sich die Stadt in diesem Jahr dafür entschieden, das Feuerwerk abzusagen. Das kritisierte der Aktive-Bürgerliste-Stadtrat Ludwig Däubler in der jüngsten Sitzung, was sichtlich für Verwunderung im Gremium sorgte.

Däubler sagte unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges", dass in der Wörnitz ausreichend Wasser vorhanden gewesen sei, um das Ufer vorher abzuspritzen. Und hätte das Feuerwerk doch zu einem Feuer geführt, wäre dies "erstklassige Werbung für die Feuerwehr gewesen". Er sagte ganz unmissverständlich: "Ich meine das wirklich ernst." Er befürchtete, dass das Wasserfest tot sei, wenn so etwas noch einmal geschehe. Däubler unterstrich seine Ausführungen mit dem Erlebnis eines Besuchers vor einigen Jahren. Der Gast aus St. Petersburg habe gesagt, dass er nie ein schöneres Feuerwerk als am Wasserfest gesehen habe. Es solle nicht noch einmal abgesagt werden, meinte Däubler abschließend.

Bürgermeister zu Feuerwerk-Absage: Wäre fahrlässig gewesen

Die Stadträtinnen und Stadträte sahen sich um, manche raunten sich etwas zu. Dann sagte schließlich Bürgermeister Thomas Heydecker, dass die Fallhöhe doch sehr hoch gewesen sei, was die negativen Schlagzeilen angeht, wäre es zu einem Brand durch das Feuerwerk gekommen. Nicht etwa der Uferbereich sei problematisch gewesen, sondern der Wind an jenem Tag. Die heißen Partikel hätten über die Felder Richtung Hainsfarth getragen werden können, die sehr trocken gewesen seien. "Das gibt dann ruck, zuck einen Flächenbrand, der selbst von einer sehr kompetenten Feuerwehr nicht zu löschen ist", erklärte Heydecker weiter. Viele Leute hätten die Entscheidung als richtig erachtet. Er hätte es für fahrlässig gehalten, das Feuerwerk zu zünden, so Heydecker.

