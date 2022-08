Oettingen

vor 32 Min.

Summer in the City Oettingen lockt viele Gäste in die Stadt

Plus Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kommen zum Oettinger Stadtfest. Bei schönstem Wetter feiern sie gemeinsam auf dem Marktplatz.

Von Ann-Kathrin Wanger

Nach den Großveranstaltungen Historischer Markt und Jakobi-Kirchweih hat am Wochenende auch das beliebte Oettinger Stadtfest "Summer in the City" endlich wieder stattfinden können. Bereits um 15 Uhr startete am Samstag die Bewirtung auf dem Marktplatz. Wenig später fiel auch der Startschuss für die Stadtläufe. So erlebten die Gäste das Fest im Nordries.

