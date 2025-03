Vereinsverbundenheit brachte beachtliche Erfolge

Icon Vergrößern Der neu gewählte Vorstand: von links Rainer Hertle (1. Vorsitzender, Ringwart, Gerätewart), Johannes Christ (1. Kassier), Thomas Fackler (Beisitzer), Gerhard Enzelberger (Beisitzer), Theo Link (2. Vorsitzender, Zuchtwart Ziergeflügel), Kai Schreiber (Zuchtwart Geflügel), Walter Lissowsky, (2. Gerätewart), Roland Mährle (Jugendwart), Thomas Hertle (Schriftführer, Zuchtwart Tauben), Paul Sattler (2. Kassier) Foto: Günther Schmalisch Icon Schließen Schließen Der neu gewählte Vorstand: von links Rainer Hertle (1. Vorsitzender, Ringwart, Gerätewart), Johannes Christ (1. Kassier), Thomas Fackler (Beisitzer), Gerhard Enzelberger (Beisitzer), Theo Link (2. Vorsitzender, Zuchtwart Ziergeflügel), Kai Schreiber (Zuchtwart Geflügel), Walter Lissowsky, (2. Gerätewart), Roland Mährle (Jugendwart), Thomas Hertle (Schriftführer, Zuchtwart Tauben), Paul Sattler (2. Kassier) Foto: Günther Schmalisch

Der Rückblick auf die überaus erfolgreiche Geflügelausstellung, und die Ernennung eines neuen Ehrenmitglieds waren die Höhepunkte der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Geflügelzuchtvereins Oettingen. Im Jahresrückblick des Vorsitzenden Rainer Hertle nahm die 42. Rassegeflügelschau in Oettingen breiteren Raum ein. Weit über tausend Besucher, darunter viele Kinder und Jugendliche, sowie Lob von allen Seiten, waren dann auch der verdiente Lohn für die Mühen. „Wir können echt stolz sein auf das, was wir da zustande gebracht haben“, fasste Hertle zusammen. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands und des Kassiers, folgten die Ausführungen der Zuchtwarte, die von einigen erfreulichen Zuchtergebnissen bis hin zu Höchstnoten berichten konnten. Für seine jahrzehntelange Mitgliedschaft seine züchterischen Leistungen und den großartigen Einsatz für den Verein wurde Josef Pflanz zum Ehrenmitglied ernannt. Bei den anschließenden Vorstandswahlen standen Johann Jankowitsch und Erich Kritsch auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung. Für sie wurden als Zuchtwart Geflügel Kai Schreiber und als Jugendleiter Roland Mährle in den Vorstand gewählt, ebenso wie Thomas Fackler als neuer Beisitzer. Der erste Kassier Paul Sattler und sein Stellvertreter Johannes Christ tauschten ihre Ämter. Alle anderen wurden in ihren Funktionen einstimmig bestätigt. Bürgermeister Heydecker bedankte sich in seinem Grußwort sich für das außerordentliche Engagement der Mitglieder und der Vorstandschaft des GZV Oettingen. Er sei von der herausragenden Ausstellung ebenso beeindruckt gewesen, wie von der großen Teilnehmerzahl bei der Versammlung. „Diese Verbundenheit mit dem Verein macht solche Erfolge erst möglich.“ Er wünschte allen Mitgliedern ein gutes Zuchtjahr 2025.

