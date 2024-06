Was bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen alles geboten ist

Die Jakobi-Kirchweih 2024 findet wieder mit einem Feuerwerk statt, für die Stadt wird es aber teurer. Organisiert wird sie von der neuen Tourismus-Chefin.

Bei der traditionellen Jakobi-Kirchweih in Oettingen Ende Juli wird es wieder ein Feuerwerk geben. Das hat Bürgermeister Thomas Heydecker am Donnerstagabend im Kulturausschuss des Stadtrates mitgeteilt. Nicht mehr zurückgreifen könne man dabei auf den seit Jahren bewährten Feuerwerker. Ein Nachfolger sei bereits beauftragt, so der Rathauschef. Leider verteure sich das Ganze erheblich. Heuer fielen Kosten von 7500 Euro netto an.

Wie berichtet, waren die Meinungen zur Laser-Show im vergangenen Jahr sehr geteilt. Das Lichtspektakel stieß einerseits auf große Begeisterung, so manchen Besuchern gefiel es allerdings überhaupt nicht.

75 Bilder Eindrucksvolle Lasershow erstmals bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen Foto: Werner Rensing

Sonja Vogel ist die neue Leiterin der Tourist-Information in Oettingen

Erstmals wird die diesjährige Kirchweih von der neuen Leiterin der Tourist-Information, Sonja Vogel, mitverantwortet, die sich im Ausschuss vorstellte. Sie ist eine gebürtige Rieserin, wohnt in Megesheim und hat nach dem Abitur am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Augsburg Geografie und im Master Wirtschaftsgeografie mit den Schwerpunkten Stadtmarketing, Projektmanagement und Standortentwicklung studiert. In den zurückliegenden sieben Jahren war sie nach eigener Aussage in einem mittelständischen Unternehmen als Marketingleiterin beschäftigt.

Vogel stellte das Programm der Kirchweihtage vor, die am Freitag, 26. Juli ganz traditionell am Marktplatz beginnen, von wo aus dann zum Festplatz marschiert wird. Der Abend gehört wiederum den örtlichen Betrieben und Unternehmen. Am Samstagabend steht das Wasserfest mit dem Bootskorso auf der Wörnitz und dem Feuerwerk auf dem Programm.

Schleppertreffen und Kabarett im Festzelt bei der Jakobi-Kirchweih

Der Kirchweih-Sonntag steht im Mittelpunkt des Oettinger Schleppertreffens, bei dem vor allem die Technikfreunde auf ihre Kosten kommen sollen. Der Montag ist Familientag. Zum Kirchweih-Nachschlag am Dienstag gibt es „Kabarett im Festzelt“ mit dem Wissenschaftskabarettisten Vince Ebert.

Bereits Ende Juni wird es im Hinblick auf die Kirchweih im Rahmen eines Pressetermins eine Bierverkostung mit der Brauerei geben.

Sonja Vogel, betonte, sie freue sich über ihre neue berufliche Herausforderung in Oettingen. Sie glaube, dass sie ihre Marketingerfahrungen im Arbeitsalltag gut einbringen könne. Der Bürgermeister hatte für seine neue Mitarbeiterin auch gleich viel Lob übrig. Beim Historischen Markt habe sie hervorragende Arbeit geleistet und ihre Bewährungsprobe bestens bestanden.

Oettinger Innenstadt soll aufgewertet werden

Mit „Bürgerspaziergängen“ will Innenstadtmanagerin Barbara Binder versuchen, Ideen für die Aufwertung der Altstadt zu sammeln. Ein entsprechendes Konzept stellte sie am Beginn der Sitzung vor. Von den Rundgängen durch die Straßen der Stadt erhoffe sie sich Anregungen oder konkrete Vorschläge, womit die Kernstadt aufgewertet und insgesamt attraktiver gemacht werden könnte. Auf einem vierseitigen Fragebogen sollten die Teilnehmer zudem ihre Meinung äußern: Was ist in ihren Augen gut in Oettingen, was weniger? Wie werden die jährlichen Veranstaltungen wahrgenommen? Was kann getan werden, um die Stadt noch interessanter wirken zu lassen? Die Aktion soll bis zum Ende der Sommerferien laufen.

Weitgehend einig war sich der Ausschuss, dass solche Spaziergänge möglicherweise mehr bringen würden, als beispielsweise Workshops, vor denen nicht Wenige eine gewisse Hemmschwelle hätten. Im Großen und Ganzen wurde Binders neue Idee vom Gremium begrüßt, verbunden mit der Hoffnung, dass etwas Zählbares herauskomme.