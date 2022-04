An der B466 gibt es nun zwei Bushaltestellen weniger

Plus Im Bauausschuss des Oettinger Stadtrats war das Thema nur eine Randnotiz. Doch jetzt hakte ein Stadtrat nach und forderte die Verwaltung zu einer Prüfung auf.

Jahrzehntelang waren die Bushaltestellen an der Bundesstraße 466 auf Höhe des Oettinger Sportplatzes und des Stadtteils Bettendorf feste Einrichtungen im Öffentlichen Personennahverkehr. Seit wenigen Wochen sind sie allerdings verschwunden. Die zuständigen Behörden waren der Ansicht, dass sie künftig nicht mehr benötigt würden und zudem, unmittelbar an der Fahrbahn gelegen, auch nicht ganz ungefährlich seien.