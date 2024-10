Oettinger Bauausschuss lehnt Blumentröge ab und berät über Schulcontainer-Projekt

Ein einheitliches Erscheinungsbild wünscht sich der Bauausschuss der Stadt Oettingen für den Marktplatz. In der jüngsten Sitzung wurde daher der Antrag eines Geschäftsinhabers am Marktplatz für die Aufstellung eigener Blumentröge abgelehnt. Der Inhaber hatte diese zur Abgrenzung seines Bewirtungsraums im öffentlichen Bereich aufgestellt. Die weißen Pflanztröge seien nicht passend und würden sich optisch nicht ins Gesamtbild einfügen, waren Meinungen aus dem Gremium. Man begrüße aber eine Begrünung des Marktplatzes und dass Gastronomen beim Bemühen um die Attraktivität des Marktplatzes unterstützt werden sollen. Dennoch wurde der Antrag einstimmig abgelehnt.

Etliche Bauangelegenheiten hatte der Bauausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung zu bewältigen, die überwiegend von Hauptamtsleiter Günter Seebauer erläutert wurden. So eine Nutzungsänderung in Heuberg, bei der ein Garagenzwischenbau in ein Pflege-Appartement umgewandelt werden soll. Diesem Vorhaben wurde zugestimmt.

In der Hofgasse entstehen vier neue Wohnungen

Mehr Diskussionsbedarf bestand beim Umbau mit Sanierung eines Anwesens in der Hofgasse in Oettingen, in dem vier Wohnungen entstehen sollen. Aus kommunaler Sicht stehe dem Vorhaben nichts entgegen, stellte Bürgermeister Thomas Heydecker fest. Im Beschluss wurden aber Aspekte der Barrierefreiheit, der Nachweis von Stellplätzen und die Überprüfung von Denkmalschutzbelangen festgehalten, sodass der Bauantrag ans Landratsamt weitergeleitet wurde.

Den Bauanträgen für einen Anbau an einen Milchviehstall in Heuberg sowie Umnutzung einer Garage zu Büroräumen in der Georg-Schwab-Straße stimmten die Räte zu. Aufträge für die Heizungsanlage sowie für Elektroarbeiten und auch die Sanitärarbeiten im Feuerwehrhaus in Erlbach zum Umbau in ein Dorfgemeinschaftshaus wurden nach Angebotseinholung an Firmen aus Oettingen vergeben. Die Auftragssumme belief sich auf insgesamt rund 34 000 Euro. Stadtbaumeister Stefan Mayer hatte die Ausschreibungen erläutert.

An der Grund-und Mittelschule Oettingen sind Container nötig

Vorgelegt wurde der Plan für die Aufstellung der temporären Schulcontainer an der Grund- und Mittelschule. Die äußeren Abmessungen betragen 22 Meter mal 15 Meter. Vier Klassenräume sollen geschaffen werden. Die Platzkapazitäten in der Schule seien erschöpft, stellte hierzu der Bürgermeister fest, weshalb zeitnah reagiert werden müsse. In 26 Klassen werden derzeit rund 580 Grund- und Mittelschüler unterrichtet. Gegen die Aufstellung der Container bestanden seitens des Bauausschusses keine Einwände, der Schulverband müsse jetzt noch beschließen, stellte Heydecker fest.

Der temporären Nutzung eines Ausweichgebäudes für ein Geldinstitut an der Königsstraße wurde zugestimmt. Das Gebäude wird derzeit für künftige Beratung und Service umgebaut. Die Selbstbedienungszone mit Geldautomaten wird als Containerlösung aufgestellt. Das Ursprungsgebäude des Geldinstituts wird nach dem Umzug generalsaniert.

Im Rathaus wird ein ehemaliger Sozialraum zum Büro umgebaut, gab Heydecker bekannt, die Kostenveranschlagung lag bei 14.000 Euro. Ein neuer Maibaumplatz im Gruftgarten erwies sich als schwieriges Unterfangen. Das Areal wird derzeit umgestaltet. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz konnte aber ein neuer Platz gefunden werden. Der Mehraufwand beträgt etwa 7000 Euro. Eine interessante Variante ergab sich am Schluss der Sitzung, denn die Pflastersteine für den Bereich Schäfflergasse könnten kostenneutral aus Europa bestellt werden. Der Bauausschuss nahm diese Chance wahr und verzichtete auf lange Lieferwege.