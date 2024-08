„Summer in the City“: Ausgelassene Feier bei perfektem Sommerwetter

Spätestens als die Partyband „Saitenspinner“ die Bühne betrat und um 19.30 Uhr den absoluten Feierteil des Oettinger Stadtfestes „Summer in the City“ einläutete, kamen die Erinnerungen an das vergangenen Jahr hoch, als das Fest und die Bühnentechnik im (Regen-)Wasser versank. Doch in diesem Jahr trübte keine Wolke den lauschigen Abend, der ja traditionell schon um 15.00 Uhr mit Kaffee, Kuchen und Kinderprogramm beginnt.

Das Sommerfest in der Oettinger Altstadt, das die Stadt Oettingen, die Freiwillige Feuerwehr Oettingen und der Lauftreff des TSV Oettingen gemeinsam auf die Beine stellen, ist inzwischen zur festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt geworden. Und es ist zum Familienfest im städtischen Wohnzimmer geworden: Hüpfburg und andere Attraktionen für die Kinder, Stadtlauf für alle am Nachmittag und am Abend, dann Tanzen, Mitsingen oder einfach nur Mitfeiern mit der Summer-City-Hausband „Saitenspinner“.

„Saitenspinner“ sorgen für Stimmung auf dem Oettinger Marktplatz

Die bekannte Folk-Rock-Band aus Mittelfranken, die bisher immer ein Sofort-Stimmung-Garant war, musste allerdings den Abgang ihres Frontmannes Rainer Böhm (des fränkischen Joe Cocker) verkraften und das merkte man der Combo zunächst auch an. Die erste halbe Stunde taten sie sich schwer, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Doch spätestens, nachdem sie sich mit der neuen Sängerin Heike Malopolski auf ihre Gassenhauer wie „Pretty Woman“ oder „Venus“ besannen, ging es ab, wie immer - die „Tanzfläche“ vor der Bühne füllte sich sofort. Auch der Marktplatz wurde inzwischen mehr und mehr bevölkert, es gab keine Lücken mehr in den Bänken, die Leute rückten zusammen.

Icon Galerie 41 Bilder Das Sommerfest in der Oettinger Altstadt ist inzwischen zur festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt geworden. Hier gibt es die Bilder.

Die Schlangen vor den Getränkeständen wurden sichtbar länger. Von Pulled-Pork- und Veggieburgern über „Zwickte in der Semmel“ bis zu Pizza erstreckte sich das kulinarische Angebot, auch die Cocktailbar plus Stehtische war bald dicht umlagert. „Toll, man sieht, die Leute wollen raus, wollen feiern, das ist doch schön“, sagte Dr. Herbert Wilhelm vom Heimatverein, der es sich nicht nehmen ließ, sich unter die Feiernden zu mischen. Apropos Mischung: die Band scheint wie gemacht für das Oettinger Summer-City-Publikum: genau das richtige Repertoire aus Songs für alle Altersklassen, die ja auch die Bänke vor der Bühne langsam eng werden ließen. Von klassischen Oldies über Pop bis zur Rockmusik: da ist für jeden etwas dabei.

Erfolgreiches Konzept des „Summer in the city“

Das macht das Konzept der Oettinger auch so erfolgreich. Mit ihrem Fest für alle mitten in der Stadt trifft die Freiwillige Feuerwehr - wenn ihnen das Wetter so herrlich wie an diesem Abend in die Karten spielt - voll ins Schwarze. Und die Oettinger selbst können sich darauf verlassen, dass sie das bekommen, was sie erwarten. Wollt ihr immer so weitermachen wie heute oder mal was ändern, was umstellen oder anders machen? Die Frage in einen Stand der Feuerwehr wurde lächelnd aber entschieden verneint. „Wieso? Schau’ dich doch um. Alle sind glücklich. Was will man denn mehr?“ Recht haben sie, die Oettinger, mit ihrem Familienfest in ihrem Wohnzimmer.