Open-Air-Kino findet im August in Bopfingen statt

Die Sommerabende in Bopfingen bekommen wieder einen besonderen Höhepunkt: Die Movie Nights verwandeln vom 14. bis 17. August 2025 den Stadtgarten bereits zum neunten Mal in ein stimmungsvolles Open-Air-Kino. In Zusammenarbeit mit dem Movieworld Nördlingen, der Schmiede e.V. und dem Jugendgremium Bopfingen veranstaltet die Stadt Bopfingen vier Kinoabende unter freiem Himmel. Die Movie Nights sind längst zu einem festen Bestandteil des Bopfinger Kultursommers geworden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Jedes Jahr lockten sie zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die grüne Oase mitten in der Stadt. Die historische Kulisse, das sanfte Abendlicht und die sommerliche Atmosphäre machen diese Abende zu einem ganz besonderen Erlebnis – Kino, wie man es nur im Freien erleben kann.

Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sowohl Familien als auch Action- und Comedy-Fans anspricht. Gezeigt werden aktuelle Kinohits, die für beste Unterhaltung sorgen:

Open-Air-Kino in Bopfingen ab 14. August

• Donnerstag, 14. August – Lilo & Stitch

Ein herzerwärmendes Disney-Abenteuer: Das kleine Alien Stitch landet auf Hawaii, sorgt für jede Menge Chaos und findet dabei etwas, was er nie erwartet hätte – eine neue Familie.

• Freitag, 15. August – Jurassic World: Die Wiedergeburt

Die Dinos sind zurück: Im neuesten Teil der legendären Saga erleben die Zuschauer atemberaubende Action und packende Spannung, wenn Mensch und Urzeitriesen erneut aufeinandertreffen.

• Samstag, 16. August – F1 – Der Film

Volle Geschwindigkeit voraus: Der brandneue Formel-1-Film bringt Motorsport-Fans mit spektakulären Bildern und mitreißender Story direkt auf die Rennstrecke.

• Sonntag, 17. August – Die nackte Kanone

Kult-Humor in neuem Gewand: Liam Neeson übernimmt die legendäre Rolle des chaotischen Polizisten Frank Drebin und sorgt mit viel Slapstick und Wortwitz für einen urkomischen Abschluss der Movie Nights.

Neben großem Kino darf natürlich auch das leibliche Wohl nicht fehlen: Die Gäste können sich an allen vier Abenden auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot freuen – von Snacks und Süßem bis hin zu erfrischenden Getränken. Die entspannte Atmosphäre im Stadtgarten lade zum Verweilen ein und mache die Movie Nights zu einem perfekten Treffpunkt für Freunde, Familien und alle, die den Sommer in vollen Zügen genießen möchten.

Der Einlass beginnt jeweils ab 19.30 Uhr, die Filme starten bei Einbruch der Dunkelheit gegen 20.45 Uhr. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden, wer möchte, darf aber gerne eigene Decken oder Sitzkissen mitbringen, um es sich unter dem Sternenhimmel gemütlich zu machen. Tickets kosten 10 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse. Sie sind ab sofort im Movieworld Nördlingen oder online unter noerdlingen.kino-movieworld.de erhältlich.