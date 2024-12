Ostalbkreis muss sparen: Austritt bei Rieser Kulturtagen im Gespräch

Der Ostalbkreis bleibt Mitglied bei den Rieser Kulturtagen. Für einige Tage war dies infrage gestellt, weil die Kreisverwaltung bei den derzeit laufenden Haushaltsberatungen vorgeschlagen hatte, die Mitgliedschaften in allen Vereinen, die ihren Sitz außerhalb des Kreises haben, zu kündigen. Bei den Rieser Kulturtagen hätte dies zugetroffen, weil sie ihren Sitz bekanntlich in Nördlingen haben.

Im Kreistag sah man dies jedoch anders und verwies darauf, dass Veranstaltungen der Rieser Kulturtage auch im Ostalbkreis stattfinden. Eine wichtige ist bereits für das kommende Jahr geplant: Am Samstag, 10. Mai, wird in Bopfingen das 50-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Als Festrednerin zugesagt hat die baden-württembergische Justiz- und Integrationsministerin Marion Gentges. Hintergrund für die Überlegung auszutreten sind die massiven Finanzprobleme des Ostalbkreises. Die drei Kliniken sind mit mindestens 60 Millionen Euro in den Miesen und es wird befürchtet, dass dieses Defizit noch weiter ansteigt. Der Haushaltsplanentwurf des Kreises für das kommende Jahr sieht nicht nur eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage vor, die die Kommunen aufbringen müssen, sondern enthielt ursprünglich auch 18 Millionen Euro neue Schulden. Jedoch hat das Regierungspräsidium Stuttgart signalisiert, dass es nicht mitziehen werde und dass die Verschuldung nicht so hoch ausfallen dürfe. Daher muss der Kreis 6,5 Millionen Euro geplante Ausgaben streichen. Teilweise finden sich vergleichsweise geringe Beträge auf der Streichliste wie der Mitgliedsbeitrag bei den Rieser Kulturtagen mit 2300 Euro, die sich unter dem Strich dennoch summieren.

Ostalbkreis-Verwaltung schlägt Austritt aus vielen Vereinen vor

Die Rieser Kulturtage werden im Ostalb-Kreistag, wie sich bei der Beratung im Finanzausschuss zeigte, auch als wichtiger Teil des Tourismus gesehen und dabei will man insgesamt entgegen den Vorschlägen nicht den Rotstift ansetzen. Auf Anfrage unserer Redaktion hat Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnele mitgeteilt, dass an der Mitgliedschaft der Stadt Lauchheim nicht gerüttelt wird. Auch im Kreistag hatte sie sich für einen Verbleib starkgemacht. Der Bopfinger Rathauschef Dr. Gunter Bühler, der im Kreistag Vorsitzender der CDU-Fraktion ist, teilt mit: „Ich persönlich hielte die Kündigung der Mitgliedschaft für falsch. Es ist unsere älteste und nahezu einzige institutionelle Verbindung über die Landesgrenze nach Bayern. Über die Rieser Kulturtage werden zahlreiche wertvolle informelle Kontakte gepflegt, die auch dem Ostalbkreis schon von großem Nutzen waren. Insofern wäre dies kein gutes Zeichen für unsere Nachbarn im bayerischen Teil Schwabens, zumal sich der finanzielle Aufwand sehr bescheiden darstellt.“

Kurz nach Eingang dieser Mitteilung wurde bekannt, dass die Kreisverwaltung ihren Vorschlag zurückgezogen hat. Bühlers Kollege Johannes Joas aus Unterschneidheim teilte mit: „Die Gemeinde Unterschneidheim wird ihre Mitgliedschaft beim Verein Rieser Kulturtage nicht infrage stellen. Es ist nicht beabsichtigt, dies überhaupt zu diskutieren. Die finanziellen Belastungen sind aus unserer Sicht angemessen und leistbar (was aber nicht mit dem Landkreis verglichen werden kann, der ungleich mehr Mitgliedschaften pflegte beziehungsweise pflegt) und der kulturelle Mehrwert rechtfertigt dieses Engagement unseres Erachtens.“ Die Bürgermeister Willibald Freihart aus Riesbürg und Danyel Atalay aus Kirchheim am Ries ließen kurz und bündig wissen, eine Beendigung der Mitgliedschaft werde nicht erwogen.

Ostalbkreis-Gemeinden wollen Mitglied bleiben

Vor drei Jahren ist die Stadt Neresheim aus dem Verein ausgetreten. Trotzdem findet im kommenden Jahr dort eine Veranstaltung der Rieser Kulturtage statt. Der ehrenamtliche Stadtarchivar Holger Fedyna, der in schwäbisch-bayerischer Landeskunde promoviert hat, hält einen Vortrag zum Thema „Zwischen Anpassung und Rebellion – das Härtsfeld im Bauernkrieg 15.25.“ Fedyna ist persönlich Mitglied des Verein: „Ich halte es so, dass ich die historischen Begebenheiten respektiere. Das heutige Bayerisch-Schwaben ist unsere eigentliche historische Heimat, die damit auch wesentlicher Bestandteil der Historie des Ostalbkreises ist.“ Er werde daher gemeinsame Projekte auf den Weg bringen oder sich daran zu beteiligen.

Der Verein Rieser Kulturtage wurde 1975 in Oettingen gegründet. 1980 haben die beiden Ministerpräsidenten Lothar Späth und Franz Josef Strauß Veranstaltungen der Rieser Kulturtage in Nördlingen eröffnet. Im schwäbisch-bayerischen Raum gehören nach Mitteilung des Vorsitzenden Gerhard Beck neben dem Landkreis-Donau-Ries und der Großen Kreisstadt Nördlingen, wo die Rieser Kulturtage ihren Sitz haben, rund 30 Kommunen dem Verein an.