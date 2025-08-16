Pedelec-Unfall: 60-Jährige stürzt und verletzt sich

Eine 60-Jährige ist am Freitag in Hainsfarth kurz nach 9 Uhr mit ihrem Pedelec im Burschelweg in Richtung Hauptstraße gestürzt. Der Burschelweg ist abschüssig, weshalb die Frau noch vor der Einmündung bremsen musste. Dabei benutzte sie die falsche Bremse, verlor die Kontrolle und überschlug sich über den Lenker. Die 60-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. (AZ)
Hainsfarth
