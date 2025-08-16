Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Pedelec-Unfall in Burschelweg: 60-Jährige verletzt sich beim Bremsen fehlerhaft

Hainsfarth

Pedelec-Unfall: 60-Jährige stürzt und verletzt sich

Eine 60-Jährige stürzte am Freitag von ihrem Pedelec, als sie beim Bremsen die falsche Bremse betätigte. Dabei verletzte sich die Frau.
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau stürzte am Freitag von ihrem Pedelec und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
    Eine Frau stürzte am Freitag von ihrem Pedelec und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Eine 60-Jährige ist am Freitag in Hainsfarth kurz nach 9 Uhr mit ihrem Pedelec im Burschelweg in Richtung Hauptstraße gestürzt. Der Burschelweg ist abschüssig, weshalb die Frau noch vor der Einmündung bremsen musste. Dabei benutzte sie die falsche Bremse, verlor die Kontrolle und überschlug sich über den Lenker. Die 60-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden