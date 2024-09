Pendlerfrust auf der Riesbahn: „Ein Minuspunkt für die Region“

Es gibt sie noch, die Bahnfahrer, die mehrmals in der Woche auf der Riesbahn unterwegs sind. Aber einfach ist es nicht für die Pendlerinnen und Pendler, die seit diesem Frühjahr mit einem stark eingeschränkten Fahrangebot klarkommen müssen. Bekannterweise ist aufgrund eines Mangels an Stellwerksleitern nur noch tagsüber ein Zugverkehr möglich, grob gesagt, zwischen 6 und 18 Uhr. Andreas Schröppel muss und will regelmäßig mit der Bahn fahren – doch erst vergangene Woche erlebte er „unzumutbare Szenen“, wie er unserer Redaktion schreibt.

Jan-Luc Treumann