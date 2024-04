Pfäfflingen

18:15 Uhr

Der Großbrand in Pfäfflingen machte taktischen Rückzug erforderlich

Plus Nach dem Feuer in Pfäfflingen ist die Feuerwehr noch immer mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Mehr als 60 Atemschutzgeräte müssen am Ende wieder einsatzbereit sein.

Von Verena Wengert

Die Feuerwehren in der Region, allen voran die Nördlinger, hatten beim Feuer in einer Arbeiterunterkunft in Pfäfflingen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Einsatz unter schwierigen Bedingungen zu meistern. Wie berichtet, stand ein Heizlüfter zu nah an einem Bett, was letztlich zu der Großschadenslage führte. Rund 50 Personen aus dem brennenden sowie umliegenden Gebäuden mussten in der Turnhalle der Nördlinger Schillerschule ein Notquartier beziehen. Während der Löscharbeiten war laut Oberbürgermeister David Wittner ein Knarzen im Dachstuhl zu hören. Daraufhin musste ein taktischer Rückzug angeordnet werden. Doch was bedeutet das?

Wegen der gefährlichen Lage mussten nicht nur alle Feuerwehrleute aus dem Gebäude. Auch Equipment wie Schläuche wurde zurückgelassen. Jetzt, in den Tagen nach dem Brand, geht es ans große Aufräumen im Feuerwehrgerätehaus in Nördlingen. Der hauptamtliche Gerätewart Stefan Mack schildert, dass er erst nach einer Freigabe der Kriminalpolizei das zurückgelassene Material in Pfäfflingen holen könne. Erst dann sei auch klar, ob es überhaupt noch zu retten sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen