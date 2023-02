B29 nach Unfall vor Pflaumloch wieder freigegeben

Bei einem Unfall am Ortseingang von Pflaumloch wird eine Frau schwer verletzt. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich gesperrt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr in Pflaumloch ereignet. Eine 73-Jährige fuhr nach Polizeiangaben auf der B29 von Nördlingen in Richtung Bopfingen. Kurz vor dem Ortseingang von Pflaumloch kam das Fahrzeug – vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Ursache bei der Fahrerin, wie es im Polizeibericht heißt – nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr die Frau einen Leitpfosten und prallte nach etwa 100 Metern frontal gegen einen Baum, der an der Böschung zur dortigen Bahnlinie stand.

Auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort. Foto: Dieter Mack

An der Böschung sei das Fahrzeug letztlich auf das Dach gekippt und dort liegen geblieben. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin, die alleine im Fahrzeug saß, schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die B29 war zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs bis 14.45 Uhr voll gesperrt. (AZ)

