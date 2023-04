Unfall mit 12.000 Euro Schaden in Pflaumloch

Im Riesbürger Ortsteil Pflaumloch missachtet eine Frau die Vorfahrt. Der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Pflaumloch ereignet. Gegen 8.45 Uhr missachtete eine 25-Jährige laut Polizeibericht an der Einmündung Goldburghauser Straße in Richtung Kirchheim am Ries die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. (AZ)