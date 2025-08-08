Icon Menü
Pkw auf Feld entzündet: 100 Feuerwehrleute löschen Brand erfolgreich

Ehingen am Ries

100 Feuerwehrleute im Einsatz: Pkw gerät auf Feld in Brand

Ein Landwirt hat seinen Pkw auf einem frisch abgedroschenen Feld abgestellt. Wohl durch den heißen Auspuff gerieten Pkw und ein Teld des Felds in Brand.
    • |
    • |
    • |
    Rund 100 Feuerwehren mussten zu einem Brand in Ehingen am Ries ausrücken.
    Rund 100 Feuerwehren mussten zu einem Brand in Ehingen am Ries ausrücken. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein Landwirt hat am Donnerstagabend seinen Pkw auf seinem frisch abgedroschenen Feld in Ehingen am Ries abgestellt, um die Ernte fortzusetzen. Kurz darauf geriet der Pkw und Teile des abgeernteten Feldes in Brand. Der Pkw stand vermutlich auf einer Strohschwade, welche sich durch den aufgeheizten Auspuff entzündete und den Pkw in Brand setzte, wie die Polizei berichtet. Der Pkw brannte vollständig aus. Die Feuerwehren Oettingen, Ehingen, Hochaltingen und Belzheim rückten mit insgesamt 100 Einsatzkräften zum Löschen des Brandes aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (AZ)

