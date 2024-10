Frau fährt nach Auffahrunfall in Waschstraße davon

In einer vollautomatischen Waschstraße in der Raiffeisenstraße ist am Dienstag ein Auto beschädigt worden. Der Polizei zufolge befand sich eine Frau gegen 15 Uhr mit ihrem VW Golf kurz vor der Ausfahrt der Waschstraße und bremste, um einen Gang einzulegen. Allerdings befand sich das Auto noch in der Fahrschiene und das hinter ihr befindliche Auto wurde dadurch auf den VW aufgeschoben. Die Frau fuhr nach dem Vorfall aus der Waschanlage und davon. Da es sich bei der Waschanlage um ein Privatgrundstück handelt, wird in diesem Fall nicht wegen Unfallflucht ermittelt. Die Frau des VW Golfs wird gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden, damit der entstandene Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro reguliert werden kann. (AZ)

Waschstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis