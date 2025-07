Verfolgungsjagd mit Helikopter: Motorradfahrer flüchtet im Ries vor Polizei

Solche Szenen kennt man sonst nur aus Actionfilmen: Mehrere Polizeistreifen und sogar ein Hubschrauber haben einen flüchtenden Motorradfahrer von Oettingen bis nach Baden-Württemberg verfolgt. Laut Polizeibericht begann die Verfolgungsjagd in der Nacht von vergangenen Dienstag auf Mittwoch. Am Schloßbuck in Oettingen fiel einer Polizeistreife ein Motorrad auf, bei dem das Kennzeichen umgeklappt war. Als der Motorradfahrer die Streife entdeckte, fuhr er sofort davon, woraufhin die Polizisten die Verfolgung aufnahmen.

Mit teilweise 100 Stundenkilometern innerorts und bis zu 190 Stundenkilometern außerorts raste der rücksichtslose Motorradfahrer über eine Strecke von etwa 80 Kilometern. Mehrere zusätzliche Streifen und einen Polizei-Hubschrauber riefen die Polizisten zu Hilfe. In Dinkelsbühl fuhr der Motorradfahrer auf dem Fußweg der Promenade und kollidierte fast mit einem Fußgänger, der zum Glück noch ausweichen konnte. Erst in Unterdeufstetten in Baden-Württemberg konnten die Einsatzkräfte den Raser in einer Sackgasse anhalten und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Das Motorrad wurde sichergestellt und der Fahrer erhält nun mehrere Strafanzeigen. Der Fußgänger aus Dinkelsbühl und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Raser gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)