Festnahme im Nordries: Polizei stellt mutmaßlichen Serientäter

Im Fall einer Diebstahlserie im nördlichen Ries konnte die Polizei einen mutmaßlichen Täter festnehmen. Da es in den vergangenen Wochen und Tagen rund um Oettingen immer wieder zu Diebstählen und Einbrüchen gekommen war, waren immer wieder Beamte zur Überwachung unterwegs. So auch in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Zivilstreife in Hainsfarth ein Mann auf, der mit seinem Auto umherfuhr. Die Beamten wollten den 27-Jährigen kontrollieren. Er hielt allerdings nicht an, sondern flüchtete zunächst. Eine kurze Verfolgungsjagd endete schließlich an einem Radweg. Von dort aus wollte der Mann zu Fuß flüchten. Die Beamten waren allerdings schneller und konnten ihn nach einem kurzen Spurt durch ein Feld einholen und festnehmen.

Als die Polizisten das Auto des Mannes durchsuchten, fanden sie Einbruchswerkzeug. Daher vermuteten sie, dass der 27-Jährige etwas mit den Einbrüchen in den letzten Wochen zu tun haben könnte, was auch seine Flucht begründete. Deshalb durchsuchten Beamte auch die Wohnung des 27-Jährigen und fanden dabei Diebesgut, das nach bisherigen Erkenntnissen einigen Taten der Serie zugeordnet werden konnte. Der Mann räumte schließlich ein, in Hainsfarth auf neuerlicher Diebestour unterwegs gewesen zu sein und zudem für mehrere Auto-Aufbrüche und die widerrechtliche Nutzung gestohlener EC- und Kreditkarten verantwortlich zu sein.

Polizei: Verdächtiger für mindestens 15 Eigentumsdelikte verantwortlich

Damit ist der Mann laut Polizei vermutlich für mindestens 15 Eigentumsdelikte verantwortlich. Die Ermittlungen sind aber bei Weitem nicht abgeschlossen. Auch stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ebenso besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Haft aufgrund fehlender Gründe abgelehnt. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden beziehungsweise das Gesamtvolumen der Diebstahlsserie ist, kann erst nach Abschluss der nun folgenden umfangreichen Ermittlungen beziffert werden. (AZ)