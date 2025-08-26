Icon Menü
Polizei stoppt Autofahrer mit selbstgebautem Anhänger in Ehingen

Ehingen

Polizei ertappt Autofahrer mit selbstgebautem Anhänger in Ehingen

Die Polizei kontrollierte einen Autofahrer mit Anhänger in Ehingen am Ries. Dabei stellte sich heraus: Der Anhänger war selbstgebaut und nicht zugelassen.
    Mit seinem selbstgebauten Anhänger war ein Autofahrer in Ehingen am Ries unterwegs. Dort wurde die Polizei auf ihn aufmerksam.
    Mit seinem selbstgebauten Anhänger war ein Autofahrer in Ehingen am Ries unterwegs. Dort wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Foto: Christin Klose, dpa-tmn (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist in Ehingen am Ries mit einem selbstgebauten, nicht zugelassenen Anhänger von der Polizei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Streife der Anhänger am vergangenen Montagabend in der Lindenstraße auf. Als die den Autofahrer kontrollierten, stellte sich heraus, dass er den Anhänger selbst gebaut hatte. Folglich konnte er weder eine Betriebserlaubnis, noch eine Zulassung vorweisen. Für den Anhänger hätte der Mann zudem Kraftfahrzeugsteuern entrichten und ihn versichern müssen. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. (AZ)

