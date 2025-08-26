Polizei ertappt Autofahrer mit selbstgebautem Anhänger in Ehingen

Ein Autofahrer ist in Ehingen am Ries mit einem selbstgebauten, nicht zugelassenen Anhänger von der Polizei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Streife der Anhänger am vergangenen Montagabend in der Lindenstraße auf. Als die den Autofahrer kontrollierten, stellte sich heraus, dass er den Anhänger selbst gebaut hatte. Folglich konnte er weder eine Betriebserlaubnis, noch eine Zulassung vorweisen. Für den Anhänger hätte der Mann zudem Kraftfahrzeugsteuern entrichten und ihn versichern müssen. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis