E-Bike-Diebstahl beim Hotel Klösterle: Polizei sucht nach zwei Männern

Ein E-Bike, das beim Hintereingang des Hotels Klösterle abgestellt war, ist am Mittwoch zwischen 10.30 und 11.30 Uhr gestohlen worden. Die Täter hatten leichtes Spiel, da das schwarze Fahrrad der Marke Haibike nicht abgeschlossen war. In der Zeit des Diebstahls fielen zwei unbekannte Männer auf, die vermutlich für die Tat verantwortlich sind. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Eine Person war etwa 45 Jahre alt, circa 18,0 Meter groß, dunkelblonde Haare, schlank, hatte ein gerötetes Gesicht und war an der linken Körperseite tätowiert. Die andere Person war etwa 45 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, dürr, war schwarz gekleidet und hatte einen Bart. Wer Hinweise zu den Personen oder dem Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

