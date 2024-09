Zwei Mal flüchten die Täter von der Unfallstelle

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei: In Nördlingen wurde ein silberner VW T4 beschädigt. Der Kleinbus stand in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 6.35 Uhr, in der Löpsinger Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den linken Außenspiegel, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

Im Kleinsorheimer Ostweg fuhr in der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Holzpfosten eines Weidezauns, der an einen Feldweg grenzte, um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. In beiden Fällen kamen die Unfallverursacher ihren Pflichten nicht nach, sondern flüchteten von den Unfallstellen. Die Polizei Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/2956-0 Hinweise zu den Unfällen entgegen. (AZ)