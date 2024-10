Polizei stoppt Betrunkenen vor Fahrtantritt

Einen offensichtlich betrunkenen 40-Jährigen hat die Polizei am Sonntagmorgen um vier Uhr in der Bgm.-Reiger-Straße vor Fahrtantritt gestoppt. Laut Polizeibericht versuchte der Mann, in sein Auto zu steigen. Er wurde jedoch kontrolliert, bevor er losfahren konnte. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von drei Promille ergab. Präventiv unterbanden die Polizisten die Fahrt sofort, indem sie den Autoschlüssel einbehielten. (AZ)

