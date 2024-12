Auseinandersetzung in Nördlingen endet mit Polizeieinsatz

Eine Auseinandersetzung hat sich am Sonntag gegen 4.20 Uhr in der Nördlinger Bürgermeister-Reiger-Straße zwischen zwei Personengruppen ereignet. Zunächst kam es zu beleidigenden Äußerungen aus einer Personengruppe, wie es im Polizeibericht heißt. Infolgedessen habe sich eine Rangelei zunächst zwischen zwei Personen ereignet, im Verlauf der Auseinandersetzung hätten noch drei weitere Personen einer Gruppe in diese eingriffen und auf eine Person eingeschlagen.

Ein Beteiligter der zweiten Personengruppe soll anschließend auf mehrere Personen der ersten Gruppe eingeschlagen haben. Sämtliche Beteiligte waren stark bis massiv alkoholisiert, teilt die Polizei mit. Bei der Anzeigenaufnahme zeigte sich eine 21-jährige Beteiligte als äußerst aggressiv. Sie störte die polizeilichen Amtshandlungen und habe sich geweigert, ihre Personalien anzugeben. Als sie sich dann vom Tatort entfernen wollte, wurde sie in Gewahrsam genommen, gefesselt und in ein Polizeifahrzeug gebracht. Dabei soll sie die eingesetzten Beamten beleidigt und im Fahrzeug gegen die Türverkleidung und die Seitenscheibe getreten haben. Ob dabei Sachschaden entstand, werde noch überprüft. (AZ)