Alkohol und Gewalt: Polizeieinsatz endet mit Gewahrsam in Michelfeld

Wegen häuslicher Gewalt musste die Polizei am Sonntag gegen 1.45 Uhr nach Michelfeld ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein alkoholisierter und verletzter 25-jähriger Mann in einer Wohnung, der jedoch eine ärztliche Behandlung verweigerte. Seine ebenfalls alkoholisierte 25-jährige Freundin wurde vor dem Haus in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Während der Untersuchung erschien der Mann am Rettungswagen und begann lautstark herumzuschreien. Die eingesetzten Beamten forderten ihn darauf hin auf, den Bereich zu verlassen und zurück in die Wohnung zu gehen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und begann erneut zu schreien. Da von ihm weitere Störungen zu erwarten waren, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei beiden Personen wurde anschließend ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher jeweils einen Wert von knapp 2 Promille ergab. (AZ)

73441 Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeieinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkohol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis