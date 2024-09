Polizeikontrolle: Betrunkener Beifahrer mit Einhandmesser erwischt

Wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten muss sich ein Mann nach einer Polizeikontrolle am Mittwoch verantworten. Laut Polizei kontrollierten Beamte in der Lerchenstraße einen Wagen, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war. Diese verweigerte die Angaben zu seiner Person und war verbal aggressiv. Erst nach eindringlicher Belehrung gab der Mann seine Personalien teilweise an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der erheblich alkoholisierte 37-Jährige ein Einhandmesser mit sich führte. Zwar ist der Besitz legal, allerdings darf diese Art von Messer nicht in der Öffentlichkeit geführt werden und wurde deshalb sichergestellt. (AZ)

